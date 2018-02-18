Стали известны этапы строительства проекта Hyperloop в Украине

В ближайшее время этот проект будет утвержден в качестве приоритетного.

Стали известны этапы строительства проекта Hyperloop в Украине
Подробности реализации проекта по строительству сверхбыстрой транспортной системы в Украине рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции.

"Для себя мы разработали три стадии реализации проекта. Первая стадия полностью лежит на плечах Национальной академии наук", — сказал Омелян.

"Мы надеемся, что в ближайшее время этот проект будет утвержден в качестве приоритетного. Мы получим научную оценку, чтобы просчитать все риски, а также влияние на регуляторную среду", — добавил министр.

После этого проект переходит во вторую стадию, пишет "Экономическая правда".

"Вторая стадия — тестовая площадка, которая будет размещена в Днепре. Под это мы хотим привлечь, в первую очередь, частные инвестиции", — сообщил он.

По словам Омеляна, после прохождения тестового этапа "мы переходим к промышленному строительству. Это третий этап".

Министр инфраструктуры отметил, что на реализацию всех трех этапов может уйти много времени.

"Не надо ожидать, что завтра мы откроем двери, сядем в капсулу и "помчимся". Ведь даже на мировом уровне эта система не является совершенной", — резюмировал он.

Напомним, ранее стали известны детали нового проекта Hyperloop в Украине.

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Економіка

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