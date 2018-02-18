Неоднозначное мнение: Петр Порошенко доволен ходом реформ в Украине
Таким образом, господин Порошенко отреагировал на 76-ю строчку Украины в рейтинге Doing Business.
Президент заявил, что это недостаточный результат и подчеркнул, что Украина продолжает решительно двигаться вперед.
В подтверждение своих слов Порошенко напомнил о том, что в прошлом году был принят так называемый закон о “запрете маски-шоу на предприятиях” и создано Национальное бюро финансовых расследований.
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“Это темпы реформ, которые на самом деле впечатляют”, - озвучил свое мнение хозяин кабинета на Банковой.
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