На Киевщине появится международный аэропорт

На Киевщине появится международный аэропорт
На Киевщине построят еще один аэропорт. Он рассчитан на пассажирские и грузовые перевозки и будет иметь международное значение. Место воплощения инициативы – город Белая Церковь. Стоимость проекта составит около 52 млн евро.

В министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что новый аэропорт появится до 2020 года. Он будет иметь мультимодальную инфраструктуру для грузовых и пассажирских авиаперевозок. Также на базе аэропорта будет создан современный центр технического обслуживания и ремонта самолетов. Эксперты отмечают, что аэропорт в Белой Церкви станет одним из самых приоритетных инвестиционных проектов в авиационной сфере Украины.

«На протяжении 2018 - 2020 годов планируется реконструкция аэродрома, строительство перрона и мультимодального погрузочно-логистического комплекса, а также пассажирского терминала. Также проектом предусматривается строительство спецбудов для ведения аэропортовой деятельности, установка радиотехнического оборудования, средств посадки и светосигнальной системы, создание системы водоотведения, очистных сооружений, установка ограждения, сигнализации, приобретение техники и оборудования для содержания ВВС, строительство ангаров», - говорится в сообщении министерства инфраструктуры.
Что касается финансирования проекта, то средства будут привлекаться из городского, областного и государственного бюджетов, а также из частных инвесторов, льготного кредитования и грантов от международных финансовых организаций.

Отметим, на днях полиция поймала шестерых работников аэропорта «Борисполь». Оказалось, что они рылись в чужих чемоданах с целью обокрасть пассажиров.

Напомним, недавно в столичном аэропорту «Борисполь» произошло ДТП с участием самолета и грузовика. Воздушный транспорт не разминулся с машиной, задев крылом кузов автомобиля. В результате, рейс «Киев - Харьков» на самолете Boeing 737-800 был отменен. скачать dle 10.2 КиноСвин


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Економіка

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