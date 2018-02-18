Семья Путина отмывала деньги через крупнейший банк Дании
Об этом сообщается на сайте Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
По данным расследователей OCCRP, в распоряжении которых оказался соответствующий отчет, информатор сообщил руководству банка, что их процедуры борьбы с отмыванием денег в их эстонском филиале не действуют, и что банк, возможно, "совершил уголовное преступление", помогая компании, которая уже сделала несколько подозрительных транзакций и фактическими хозяевами которой являются "семья Путина и ФСБ".
Сообщается, что Danske Bank Estonia уже был замешан в других схемах по отмыванию денег - речь идет о миллиардах долларов из Азербайджана. Часть средств тогда оказалась в карманах европейских политиков, которые хвалили режим в Баку, который постоянно нарушает права человека.
Еще одно расследование 2017 года, которое получило название "Russian Laundromat", выявило, что 20-80 миллиардов долларов США было выведено из России через сеть банков, включая также Danske Bank.
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