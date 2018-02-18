Госдолг Украины сократился до $76,1 миллиарда
Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период сократилась на 0,5% - до 2,132 триллиона гривень.
Как сообщали СМИ, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 миллиарда в долларовом эквиваленте, и на 11% до 2,1 триллиона - в гривневом эквиваленте
Госдолг Украины в 2015 сократился до $65,5 млрд
Эксперты отмечают, что это соответствует установленным пределам госбюджета Украины на 2017 год и, по оценкам экспертов, составляет около 75% ВВП.
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