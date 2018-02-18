С Януковича могут снять санкции: озвучены условия
Такую информацию озвучила народный депутат Украины Анна Гопко, давая комментарий для представителей СМИ.
"Если до 6 марта (срок окончания действия санкций – ред.) ЕС не получит от украинских правоохранительных органов новые свидетельства, доказательную базу, то будет выноситься вопрос, продлевать ли санкции ЕС", – сказала она.
Санкции с России могут снять из-за Украины, – эксперт
Также она подчеркнула, что речь может идти о так называемом экономическом пакете, который подразумевает заморозку счетов.
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