С Януковича могут снять санкции: озвучены условия

С Януковича могут снять санкции: озвучены условия
В Европейском союзе могут начать рассмотрение снятия санкций с Януковича. Это произойдёт, если украинская сторона не предоставит определенные доказательства до 6 марта.

Такую информацию озвучила народный депутат Украины Анна Гопко, давая комментарий для представителей СМИ.

"Если до 6 марта (срок окончания действия санкций – ред.) ЕС не получит от украинских правоохранительных органов новые свидетельства, доказательную базу, то будет выноситься вопрос, продлевать ли санкции ЕС", – сказала она.

Санкции с России могут снять из-за Украины, – эксперт

Также она подчеркнула, что речь может идти о так называемом экономическом пакете, который подразумевает заморозку счетов. скачать dle 10.2 КиноСвин


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Економіка

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