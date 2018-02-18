На продажу выставлено несколько украинских банков: стали известны подробности

На продажу выставлено несколько украинских банков: стали известны подробности
По имеющейся сегодня информации, на продажу выставлено порядка четырех украинских банков.

В частности, на торги выставлены акции ВС Банка, Сбербанка, банка "Львов" и БТА Банка. Такое решение еще должно пройти дополнительное согласование в НБУ.

Несмотря на это, уже сейчас известно, что банковские акции пользуются большой популярностью и уже появились первые потенциальные покупатели.

Взрыв в Харькове: стали известны подробности происшествия (ФОТО)

На данный момент нельзя точно сказать, какая стоимость будет установлена для тех или иных акций, но уже сейчас понятно, что все они будут скуплены в сжатые сроки. скачать dle 10.2 КиноСвин


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Економіка

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