Контракты с "Газпромом" не предусматривают расторжения в одностороннем порядке — Порошенко

"Нафтогаз" обратится в Стокгольмский арбитраж за дополнительной компенсацией от "Газпрома", подчеркнул президент Украины.

Контракты с "Газпромом" не предусматривают расторжения в одностороннем порядке — Порошенко
Контракты Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и российского газового монополиста "Газпрома" не предусматривают возможности расторжения в одностороннем порядке, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Меня проинформировали после очень внимательного изучения контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и РАО "Газпром". Контрактами не предусмотрено право их расторжения в одностороннем порядке, и подобные заявления "Газпрома" могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства", — заявил Порошенко.

По словам Порошенко, если это произойдет, то "Нафтогаз" обратится в Стокгольмский арбитраж за дополнительной компенсацией.

"Я уверен, что если это произойдет, то НАК "Нафтогаз", безусловно, обратится в Арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба, который сейчас совершен безответственными действиями "Газпрома". Кроме того, я обращаю внимание на некорректную информацию, что Арбитражный трибунал базировал свое решение по транзитному контракту на якобы сложной экономической ситуации в Украине. Это точно не соответствует действительности, трибунал объяснил свое решение тем, что НАК "Нафтогаз" требует компенсации ущерба в связи с невыполнением "Газпромом" своих контрактных обязательств", — заявил Порошенко на совещании по газовому вопросу, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Напомним, "Газпром" принял решение с 1 марта прекратить поставки "Нафтогазу". 2 марта российский монополист объявил о разрыве всех газовых контрактов с Украиной. По словам руководителя "Газпрома" Алексея Миллера, компания расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину. 

Ранее, 28 февраля, "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к "Газпрому", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

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Економіка

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