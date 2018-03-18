"Газпром" заявил, что продолжает поставлять газ через Украину

Стороны будут выяснять судьбу транзита в Стокгольмском арбитраже.

"Если бы это было так, мы бы так прямо сказали", - цитирует РБК представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, который ответил на вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже немедленное прекращение транзита через Украину.

Издание со ссылкой на источник в трейдерской "дочке" "Газпрома" отмечает, что транзит через Украину продолжится, поскольку для разрыва контрактов необходимо пройти через юридический процесс. "Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину", — сказал собеседник РБК.

Сам транзитный контракт "Газпрома" также не подразумевает немедленного прекращения транзита при разрыве соглашения. В частности, статья 8.2 прямо указывает, что при наличии противоречий для расторжения контракта стороны должны обратиться в Стокгольмский арбитраж.

"В случае если Стороны в течение 30 дней с момента возникновения какого бы то ни было спора или разногласия не смогут прийти к взаимоприемлемому решению, то любой спор, разногласие, или претензия в связи с настоящим Контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма", — говорится в тексте соглашения.

Топ-менеджер Uniper, крупнейшего потребителя газа "Газпрома" из Германии сообщил, что не в курсе планов "Газпрома" прекратить транзит газа через Украину и разорвать контракт с "Нафтогазом". "Никаких переговоров с нами не велось, нас никто не уведомлял о планах отказа от транзита газа через Украину", — заявил. Он отметил, что удивлен и ошарашен таким заявлением.

Как сообщалось ранее, "Газпром" принял решение с 1 марта прекратить поставки "Нафтогазу". 2 марта российский монополист объявил о разрыве всех газовых контрактов с Украиной. По словам руководителя "Газпрома" Алексея Миллера, компания расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину.

"Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины", - прокомментировал решение "Газпрома" Миллер.

В ответ в "Нафтогазе" выразили удивление решением "Газпрома" и назвали его нарушением договора и невыполнением решения арбитража. На фоне отказа "Газпрома" поставлять в Украину в марте ранее законтрактованные объемы газа, НАК "Нафтогаз Украины" заключил контракт на поставку 60 млн куб. м газа с польской компанией PGNiG.

После этого глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил арестом активов "Газпрома". Предложил арестовывать украинские активы "Газпрома" и президент Украины Петр Порошенко.

28 февраля, "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к "Газпрому", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.