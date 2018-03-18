"Нафтогаз" договорился о поставках газа с польской компанией PGNiG

Контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 года.

заключил контракт на поставку 60 млн куб. м газа с польской компанией PGNiG.

"Нафтогаз" и польский PGNiG подписали контракт на срочные поставки газа после вчерашнего решения "Газпрома" отказаться от поставок газа "Нафтогазу", которое имело место на следующий день после объявления о решении Стокгольмского трибунала", — говорится в сообщении пресс-службой польской PGNiG.

Согласно сообщению, контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 года. Объем поставок — более 60 млн куб. м.

Также отмечается, что поставки начались 2 марта в 6:00 через узел "Германовичи", который соединяет украинскую и польскую газотранспортные системы.

Напомним, "Газпром" принял решение с 1 марта прекратить поставки "Нафтогазу". 2 марта российский монополист объявил о разрыве всех газовых контрактов с Украиной. По словам руководителя "Газпрома" Алексея Миллера, компания расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину.

Ранее, 28 февраля, "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к "Газпрому", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.