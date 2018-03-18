В "Газпроме" главу "Нафтогаза" развели, как котенка — эксперт

Нельзя расслабляться в отношениях с россиянами, подчеркнул Фесенко.

В "Газпроме" главу "Нафтогаза" развели, как котенка — эксперт
Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимиром Фесенко сообщил, что в российском газовом монополисте "Газпроме" попросили руководителей национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" не спешить с дополнительным соглашением и просто перечислить деньги за газ.

Наши молодые руководители так и сделали, главу украинской компании Андрея Коболева "развели как котенка", написал эксперт в Facebook, ссылаясь на осведомленных людей.

"Относительно ситуации с газоснабжением. Это показательный урок. Надеюсь, что его по достоинству изучат. Нельзя верить россиянам и нельзя в отношениях с ними расслабляться", — отметил автор.

По его словам, управленца "развели, как маленького ребенка". "Мне вчера (1 марта — Ред.) осведомленные люди рассказывали, что будто бы именно в "Газпроме" попросили руководителей НАК "Нафтогаз" не спешить с дополнительным соглашением и просто перечислить деньги за газ. Наши молодые руководители так и сделали… Удивительно и то, что нафтогазовцы не подстраховались с запасным вариантом поставки газа", — добавил Фесенко.

Ранее сообщалось, что "Газпром" с 1 марта прекращает поставки "голубого топлива" украинскому "Нафтогазу", в ответ наша компания выразили удивление решением российского монополиста и назвали его нарушением договора и невыполнением решения Стокгольмского арбитража.

Кабинет министров с пятницы, 2 марта, на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике. Потом "Газпром" заявил о расторжении всех ранее заключенных с Украиной контрактов.

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Економіка

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