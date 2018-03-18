Порошенко подписал закон о запрете россиянам участвовать в приватизации в Украине

Государство-агрессор не имеет права участвовать в приватизации, подчеркнул Святослав Цеголко.

Порошенко подписал закон о запрете россиянам участвовать в приватизации в Украине
Во время заседания Национального совета реформ президент Петр Порошенко подписал закон о приватизации, который запрещает России приватизировать государственные предприятия в Украине.

"Президент на Нацсовете реформ подписал закон о приватизации. Государство агрессор не имеет права принимать в ней участие", — написал в Twitter пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Напомним, 18 января Верховная Рада 266 голосами одобрила закон о приватизации госимущества.

Документом, в частности, устанавливается упрощенная классификация объектов приватизация, новые требования к покупателям объектов приватизации и ограничения насчет участия в приватизации; объемы ответственности за недостоверность и неполноту представленных документов. Кроме того, был расширен круг объектов, которые могут быть приватизированы. В связи с этим меняется подход к продаже малых и крупных предприятий.

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Економіка

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