"Газпром" разорвал все газовые контракты с Украиной

Речь идет, как о контракте на поставку газа украинским потребителям, так и о договоре на транзита газа в Европу.

"Газпром" разорвал все газовые контракты с Украиной
Российская компания "Газпром" заявила о расторжении всех ранее заключенных с Украиной контрактов, заявил председатель правления компании Алексей Миллер.

Он подчеркнул, что речь идет, как о контракте на поставку газа украинским потребителям, так и о договоре на транзита газа в Европу, говорится в сообщении пресс-службы "Газпрома" в Facebook.

Решение о начала расторжения контрактов Миллер объяснил тем, что решение Стокгольмского арбитража нарушило интересы "Газпрома".

"Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным. "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже", — пояснил Миллер.

Напомним, "Нафтогаз" судился с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

28 февраля, "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к "Газпрому", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

После получения решения суда, утром 1 марта "Газпром" отказался поставлять в Украину газ в марте этого года. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В "Нафтогазе" такое поведение "Газпрома" назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража.

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Економіка

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