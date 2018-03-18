Газовая война: кому Кремль хочет показать "кузькину мать"

Эксперты рассказали, кому и с какой целью Москва "показывает кузькину мать", намереваясь разорвать договора между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам. Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным. "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже", — заявил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.

И хотя пока что "Нафтогаз" не получал от "Газпрома" никаких документов, свидетельствующих о намерении расторгнуть договоры, в Украине заявление Миллера вызвало резонанс.

Так, глава МИД Павел Климкин отметил, что в России "ведут себя, как игроки в покер и пытаются повышать ставки. Только не понятно, во что и с кем они играют". А президент Петр Порошенко, в свою очередь, отметил, что контрактами между "Нафтогазом" и "Газпромом" не предусмотрено право их разрыва в одностороннем порядке, потому "подобные заявления "Газпрома" могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства".

Эксперты, опрошенные "Главредом" рассказали, чем объясняется такое решение "Газпрома", чего Россия пытается добиться "газовыми угрозами", почему Украине нечего опасаться, даже если действительно будет расторгнут договор о поставках газа, и какие последствия разрыв контракта на транзит газа через украинскую ГТС может иметь для Европы.

Оценки экспертов по энергетическим вопросам — разные: кто-то называет такой выпад России шантажом Европы с целью снятия санкций с РФ, кто-то — попыткой в очередной раз показать Украине и международному сообществу "кузькину мать" и эмоциональной реакцией на решение Стокгольмского арбитража, а кто-то задается интересными вопросами, которые возникают в связи с заявлениями украинского руководства и появлением "газового кризиса" в Украине сейчас, когда наше государство, если верить заявлениям представителей правительства и "Нафтогаза", с 2015 года не закупало и кубометра российского газа для внутреннего потребления…

Сказать не значит сделать. "Газпром" заявил, что начинает разрыв газовых контрактов с Украиной, однако никаких документальных подтверждений этим намерениям с его стороны не поступило. Честно говоря, я не уверен, что такие подтверждения поступят.

Скорее, это было продолжение эмоциональной реакции "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража — перед тем российская сторона заявила, что Стокгольмский арбитраж нарушил шведское хозяйственное право. Хотя в данной ситуации россияне пошли дальше в присущей им манере "показывать кузькину мать".

Сделать что-то большее они не могут. Хотя, конечно, нет предела глупости. Они, например, могут перекрыть транзит через Украину в Европу, но это будет наказанием не для Украины, потому что мы с 25 ноября 2015 года не импортируем газ из России. Все, что идет через нашу ГТС — это транзит. Потому, прекратив транзит через нашу ГТС, россияне тем самым прервут поставки газа в Европу. Обходных газопроводов на сегодня недостаточно, и поставлять в Европу необходимые объемы газа (тем более, на пике потребления, который сейчас наблюдается) без нас Россия не сможет.

Так что данное заявление "Газпрома" — эмоциональная реакция, попытка "показать кузькину мать". Реально что-то сделать россияне не могут. А вот в части организации медиа-бурлений и соответствующих пропагандистских атак они мастаки, что в очередной раз подтверждается.

Мне уже звонили польские эксперты и журналисты со словами: "Вам прекратили поставки газа!". На что я отвечаю, что "прекращать" нечего, потому что мы российский газ не импортируем. А транзит? А если бы россияне прекратили транзит, то поляки уже бы почувствовали, что нехватка газа — у них.

Читайте также: Газовый шантаж - отчаянная попытка Кремля спастись от санкций

Сейчас мы наблюдаем очередное "Газпром-шоу". Но вряд ли следует ожидать чего-то большего. Хотя… Пусть бы и дальше сходили с ума: чем больше российская сторона будет делать подобных глупостей, тем меньше шансов на реализацию "Северного потока-2".

Может ли Россия таким методом и шантажом добиваться снятия санкций? Я бы вообще не проводил параллелей между этими заявлениями "Газпрома" и попытками России заставить Европу снять санкции. Иначе выйдет, что Россия действует так: "Снимите с меня санкции, а то я такая сумасшедшая, что не знаю, что натворю дальше".

Хотя, возможно, у кого-то в Кремле в голове и есть подобные мысли. Тем более, после того, как Путин на днях демонстрировал "кузькину мать" зарубежью, хвастаясь новым оружием. Потому, наверное, такие идеи могут и быть в головах некоторых представителей российской власти.

Но, с другой стороны, не стоит европейцев принимать за дураков. Тем более, что, поступая таким образом с Украиной, Россия рубит сук, на котором сама же и сидит. Ее уже обвинили, и не только мы, в нарушении международного права. Ведь своим поведением Россия показывает, что она не только в широком смысле игнорирует и нарушает международное право, но также игнорирует нормы хозяйственного права.

Следует отметить, что позиция о рассмотрении спорных вопросов в Стокгольмском арбитраже содержится в контракте, который подписали стороны, в том числе и "Газпром". Ведь Стокгольмский арбитраж — это та инстанция, на рассмотрение споров в которой Россия согласилась, и куда она сама же обращалась (ведь изначально по контракту покупки-продажи в арбитраж обратился "Газпром", а не "Нафтогаз"; "Нафтогаз" уже обращался с иском в ответ на действия "Газпрома"). И теперь вдруг "Газпром" говорит: "Нет, это какой-то неправильный арбитраж". Но ведь он же прописан в контракте! Причем проекты контрактов, драфты, готовили именно в "Газпроме".

Вряд ли в данной ситуации идет игра с расчетом на то, что, если Россия будет сходить с ума, ей за это сделают какую-то поблажку. Поскольку европейцы могут прощать какие-то политические моменты (например, мы видим, что они не поднимают вопрос Крыма — Европа все время говорит только о Донбассе), а вот там, где дело касается денег и ресурсов, и когда это затрагивает интересы непосредственно европейцев, реакция Европы будет совсем другой.

Хотя можно допустить, что пророссийское лобби в Европе может развернуть скрытую кампанию по убеждению руководства ключевых стран ЕС и Европейской комиссии в том, что все это — очередные украинско-российские проблемы, мол: "Не знаем, кто из них прав, а кто виноват, но, может, нам и вправду согласиться на российское предложение по "Северному потоку-2", ведь в этом плане нет никаких транзитных стран, нам никто не будет мешать, да и россияне успокоятся". Такие вещи могут быть, вне всякого сомнения. Но это "логика наоборот".

Решение о начале разрыва всех газовых контрактов с Украиной — это решение кремлевского уровня, которое "пахнет" чисто политическими содержаниями. Ведь заметьте, что данное заявление главы "Газпрома" о разрыве газовых договоров с "Нафтогазом" прозвучало после недавних сообщений Путина о новом оружии России.

Без юридического обоснования заявление "Газпрома" можно понять лишь так, что Россия прикручивает вентиль на 20% для Европы, зная, что Украина не потребляет ни одного кубометра российского газа. Так что в данной ситуации речь идет не только об Украине, а об очередной авантюре России против Евросоюза.

Чем все это закончится? Поживем — увидим. Думаю, что Украина в состоянии сократить потребление газа. И Европа в состоянии так сделать.

На данный момент Россия не может поставлять газ в Европу без Украины. Соответственно, между "Газпромом" и "Нафтогазом" должны существовать какие-то соглашения, как бы это ни раздражало Россию после ее проигрыша в Стокгольмском арбитраже. Но, если Москва заявила о том, что не будет выполнять решение Стокгольмского арбитража, то в данной ситуации каждый шаг Путина и "Газпрома" будет непрогнозируемым. Потому нужно дождаться каких-то действий и реакции Евросоюза.

Вообще, все это ни что иное, как открытие нового источника агрессии России против Европы и Украины. Подчеркиваю, в данном случае Украину нельзя рассматривать отдельно от Европейского Союза. Ведь и заявления Путина, и заявления Миллера нацелены на то, чтобы Евросоюз ликвидировал санкции против России. Это — шантаж ЕС и Украины. Потому что Европа не обойдется без российского газа, у нее нет таких возможностей, даже не смотря на открытие "Северного потока" и строительство потоков через Турцию и юг Европы. Пока что у России не хватает мощностей (и так будет еще в ближайшие годы), чтобы совсем забыть об Украине при транзите газа. Так что часть газа должна будет проходить через территорию нашей страны.

Сейчас со стороны России звучит слишком много сумбурных заявлений, которые тяжело как-то анализировать. Как говорится, "умом Россию не понять".

Еще один момент — соглашение о транзите газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается в 2019 году. Учитывая это, можно было бы обсуждать, на каких условиях Россия хотела бы заключать новые соглашения с Украиной. Но тут же опять-таки речь идет не только об Украине, она — лишь составляющая транзита российского газа в ЕС. И остановить поставки российского газа в ЕС невозможно.

Москве сейчас не в чем упрекнуть Украину. Это раньше Россия могла врать, что Украина ворует российский газ — это после было опровергнуто, ничего Украина не воровала. Но Россия шантажировала Европу много лет.

Какова процедура разрыва газовых контрактов досрочно в одностороннем порядке — это должны объяснить юристы. Однако за это предусмотрены серьезные санкции. Но если государство заявляет, что Стокгольмский арбитраж ему не указ, то я даже не знаю, как быть в этом случае, и как дальше будет действовать РФ.

Транзит российского газа в Европу через Украину должен существовать, иначе это будет открытой агрессией России против ЕС. Так что я думаю, что заявления Путина об оружии и заявления Миллера нацелены на то, чтобы напугать США и Евросоюз, чтобы те отменили санкции.

Главное, что следует понять — "Газпром" не разрывает контракты с "Нафтогазом". Это нужно писать большими буквами. А то цитирование слов Миллера, которое сейчас идет, говорит о том, что либо кому-то лень посмотреть, что написано в официальном заявлении "Газпрома", либо это делается целенаправленно.

На самом деле речь идет о том, что "Газпром" будет безотлагательно готовить документы к подаче очередного иска в Стокгольмский арбитраж с требованием разорвать контракты с "Нафтогазом" на поставки и, скорее всего, на транзит, учитывая несправедливое, с точки зрения "Газпрома", решение Стокгольмского арбитража по предыдущим искам. То есть сейчас юристы "Газпрома" будут готовить документы для подачи в Стокгольмский арбитраж, чтобы он признал контракт недействительным. Потому что он, с точки зрения "Газпрома", учитывая решение Стокгольмского арбитража по двум предыдущим искам, стал несправедливым и нерыночным.

Заявления о том, что у нас возникли проблемы с газом из-за того, что "Газпром" прекратил его поставки в Украину или, как вариант, отказался поставлять газ в Украину в марте, — это вообще ерунда. Потому что, согласно всем предыдущим заявлениям, которые звучали из уст правительства и руководства "Нафтогаза", Украина ни единого кубометра газа у России на протяжении последнего время не получала и не получает.

Но вопрос — почему возник кризис, если "Газпром" нам и так ничего не поставляет? Почему возник дефицит, если "Газпром" нам ничего до 28 февраля нынешнего года включительно, судя по заявлениям всех руководителей — от президента государства до главы правления "Нафтогаза" и его заместителя, ни единого кубометра газа не поставлял?

Более того, несколько недель назад руководство "Нафтогаза" заявляло о том, что имеется переизбыток газа в подземных газовых хранилищах. Причем настолько большой переизбыток, что возникал вопрос — а что же с ним делать летом, если было закуплено столько дорогого газа, а летом он станет дешевым, куда его девать, и сколько будет потерь…

Почему возникла такая ситуация? Может, кто-то поспешил выписать себе премии, а на самом деле в подземных хранилищах вообще не было газа? Или, может, кто-то обманывал избирателей, говоря о том, что мы не покупаем российский газ, а покупаем газ словацкий, польский, албанский, косовский или из Буркина-Фасо?

Может, газ поставлялся виртуальным реверсом и отбирался из той же самой транзитной трубы, и, когда "Газпром" просто взял и так прикрутил вентиль, уменьшив давление, что ограничил возможности словацких, польских или каких-то других компаний, которые занимались перепродажей этого газа, возникли как раз те проблемы, о которых нам сейчас начинают рассказывать, ссылаясь на "негодяев из Москвы"? Они там негодяи, да, правда. Но не нужно представлять, как победы, собственные поражения и просто обманывать людей. Любому человеку с высшим образованием становится понятно, что что-то тут не так…

Надежда Майная