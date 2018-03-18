Порошенко утверждает, что в Украине критическая ситуация с газом преодолена

Президент сказал, что он "очень благодарен украинцам за солидарность".

Порошенко утверждает, что в Украине критическая ситуация с газом преодолена
Президент Петр Порошенко утверждает, что в Украине критическая ситуация с газом, которая возникла из-за действий российского газового монополиста "Газпрома", преодолена.

По состоянию на утро субботы, 3 марта, мы имеем резкое увеличение поставок "голубого топлива" из Польши, Словакии и Венгрии, говорится на его странице в Facebook.

"Сложная ситуация, которая возникла из-за действий "Газпрома", благодаря слаженным действиям украинцев и власти, — преодолена", — отметил глава государства.

По словам президента, он "очень благодарен украинцам за солидарность, которую они проявили в критической ситуации". "Откликнувшись на призыв уменьшить потребление газа, граждане на 14% сократили потребление "голубого топлива", — добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что "Газпром" с 1 марта прекращает поставки "голубого топлива" украинскому "Нафтогазу", в ответ наша компания выразили удивление решением российского монополиста и назвали его нарушением договора и невыполнением решения Стокгольмского арбитража.

Кабинет министров с пятницы, 2 марта, на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике. Потом "Газпром" заявил о расторжении всех ранее заключенных с Украиной контрактов. "Нафтогаз", в свою очередь, с 3 марта решил в пять раз увеличит объем импорта природного газа из стран ЕС для восполнения дефицита газа в газотранспортной системе.

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Економіка

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