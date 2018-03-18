Рева пояснил, когда жителям Донбасса выплатят многолетнюю задолженность по пенсиям

Министр соцполитики заверил, что в двух освобожденных селах такая практика уже реализована.

Рева пояснил, когда жителям Донбасса выплатят многолетнюю задолженность по пенсиям
Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что жители оккупированных населенных пунктов Луганской и Донецкой областей получат всю накопившуюся задолженность по пенсионным выплатам после возвращения территорий под контроль Украины.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщается на официальном веб-портале Минсоцполитики.

"Количество граждан, которые получают пенсию, растет по мере того, как люди переезжают на подконтрольную Украине территорию. Согласно принятому Верховной Радой закону, ответственность за ситуацию на оккупированных территориях несет оккупант. Когда эти территории перейдут под контроль Украины, как это произошло в двух селах - Майское и Гладосово - людям выплачивается вся задолженность, которая была перед ними по пенсиям. Это практика, которую правительство продолжит", - отметил Рева.

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман заявлял, что в Украине запланировано широкомасштабное повышение пенсий. Данные выплаты заметно увеличат для людей, отработавших большой трудовой стаж.

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
21
Економіка

Схожі публікації

5-09-2017, 20:22
Рева рассказал, сколько нужно иметь стажа, чтобы выйти на пенсию независимо от возраста
15-08-2017, 13:22
Пенсионеры будут «объедаться» больше: Рева пояснил как
26-05-2017, 09:11
Украинцам разъяснили, по какому принципу будет исчисляться пенсионный стаж
26-05-2017, 07:44
Реформа предполагает формирование пенсионного стажа из двух частей, - Рева
25-05-2017, 17:22
После пенсионной реформы стаж украинцев будет состоять из двух частей
11-05-2017, 22:22
Родители Захарченко получают украинскую пенсию и имеют на нее право, - Рева
16-04-2017, 22:22
В Кабмине рассказали, кому больше всего повезет от осовременивания пенсий
18-02-2017, 14:00
В Минсоцполитики сказали, когда повысят пенсии
1-12-2016, 15:44
Рева рассказал, кому проведут перерасчет пенсий

СТРІЧКА НОВИН

03.03.18
Назван самый страшный фильм ужасов в истории
03.03.18
Неприятный сюрприз: Селена Гомес удивила фанатов своим внешним видом (ФОТО)
03.03.18
"Позорище, тараканьи бега". Борис Акунин раскритиковал будущие выборы в России
03.03.18
Польша хочет потребовать от Германии 850 миллиардов за Вторую мировую войну
03.03.18
Мы потребуем от "Газпрома" изменения тарифа на транзит газа через арбитраж – Витренко
03.03.18
Рева пояснил, когда жителям Донбасса выплатят многолетнюю задолженность по пенсиям
03.03.18
В "Нафтогазе" рассказали, почему газ из подземных хранилищ не решает проблему Украины
03.03.18
"Политическое оружие". США ждут, что "Газпром" возобновит поставки в Украину
03.03.18
Порошенко утверждает, что в Украине критическая ситуация с газом преодолена
03.03.18
Газовая война: кому Кремль хочет показать "кузькину мать"
03.03.18
Коболев опубликовал данные об экономии газа по всей Украине
03.03.18
"Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом"
03.03.18
В "Нафтогазе" озвучили план ареста российского газа в Евросоюзе
03.03.18
"Нафтогаз" решил получить от "Газпрома" компенсацию переплаты за польский газ
03.03.18
Представлен рендер кросс-купе Porsche Cayenne Coupe
03.03.18
Немецкий автогигант Volkswagen открывает новую главу в истории марки (ФОТО)
03.03.18
Волкер объяснил, зачем Россия создала на Донбассе "ДНР" и "ЛНР"
03.03.18
Итоги недели. Порошенко и журналисты, новая газовая война и фиаско закона Кивалова – Колесниченко
03.03.18
Волкер назвал вероятный состав миссии миротворцев ООН на Донбассе
03.03.18
Луценко о снесенном палаточном городке у Рады: на деньги Курченко готовили захват парламента
03.03.18
Скоро будет жарко. Бряцанье Путина ракетами – не пустая угроза
03.03.18
"Считает себя заместителем Бога". Горбачев предупредил Путина о вреде самоуверенности
03.03.18
"Почніть з себе". Клімкін запропонував полякам заборонити Армію Крайову і націоналіста Пілсудського | FaceNews.ua: новини України
03.03.18
З Криму в Сибір: в мережі розповіли показову історію про військовому, предавшем Україну під час захоплення півострова | FaceNews.ua: новини України
03.03.18
Транзиту газу в ЄС нічого не загрожує – Порошенко | FaceNews.ua: новини України
03.03.18
Гройсман розкритикував главу "Нафтогазу" за недостатні запаси газу | FaceNews.ua: новини України
03.03.18
Росія приречена на поразку, – Портніков | FaceNews.ua: новини України
03.03.18
З 1 квітня тарифи на електрику поповзуть вгору | FaceNews.ua: новини України
03.03.18
У НАТО відповіли на заяви Путіна про нову зброю | FaceNews.ua: новини України
03.03.18
США закликають "Газпром" не використовувати газ як зброю
03.03.18
З'явилося відео гучного інтерв'ю співробітника ПВК "Вагнера" про великі втрати найманців Путіна в Сирії | FaceNews.ua: новини України
03.03.18
Італія перед виборами: на шляху до політичного пату
03.03.18
У РФ багатодітна сім'я назвала дитину Росією | FaceNews.ua: новини України
03.03.18
Моз спростувало причетність вакцини до смерті дитини на Сумщині | FaceNews.ua: новини України
03.03.18
Соціал-демократи вирішують долю коаліції з Меркель
03.03.18
Курс валют на 3 березня: гривню ще зміцнили | FaceNews.ua: новини України
03.03.18
Прогноз погоди на 3 березня, в Україну вривається циклон, який сильно ускладнить ситуацію | FaceNews.ua: новини України
03.03.18
Названий самий страшний фільм жахів в історії кіно | FaceNews.ua: новини України
03.03.18
Пенсії в Україні: коли уряд має підвищити виплати | FaceNews.ua: новини України
03.03.18
У Росії пояснили, навіщо Путін лякає власних громадян війною з Заходом | FaceNews.ua: новини України
03.03.18
За обстрелы мирного населения Сирии военные преступники однажды предстанут перед судом – ООН
03.03.18
Помощник Путина предлагает назвать российскую ракету именем "героя "ДНР"
03.03.18
У Путина был роман со звездой Playboy — западные СМИ
03.03.18
ООН направила в Донбасс более десяти тонн гуманитарной помощи
03.03.18
Удачливые Львы и невезучие Козероги. Астролог назвал везунчиков и аутсайдеров марта
03.03.18
Кардашьян рыдает: в Сети потролили формы Надежды Савченко
Всі новини
Наверх