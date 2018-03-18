Мы потребуем от "Газпрома" изменения тарифа на транзит газа через арбитраж – Витренко

Коммерческий директор "Нафтогаза" заверил, что украинская компания готова предоставить расчеты

Мы потребуем от "Газпрома" изменения тарифа на транзит газа через арбитраж – Витренко
В "Нафтогазе" намерены в ближайшем будущем направить "Газпрому" предложение относительно пересмотра стоимости транзита газа.

Украинская компания добивается в Стокгольмском арбитраже пересмотра тарифа с 2010 года. Об этом в эфире передачи FACE 2 FACE телеканала ZIK заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Трибунал не удовлетворил эти требования, сказал: смотрите, то письмо, которое вы направляли в 2009 году ... не отвечает формальным требованиям, поэтому мы тариф пересмотреть не можем. "Нафтогаз" работает над новым письмом, которое уже будет отвечать всем формальностям, и в ближайшее время такое письмо будет в "Газпром" отправлено", — заявил он.

Витренко заявил, что украинская компания подготовит повторный иск в арбитраж в случае отказа российской стороны.

"Расчеты мы предоставим, и, если переговоры не закончатся как-то нормально, тогда уже мы будем говорить, какой тариф мы требуем через арбитраж", — пояснил менеджер.

Напомним, Стокгольмский арбитражный суд 28 февраля обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом предыдущего решения арбитража, обязавшего "Нафтогаз" выплатить российской стороне два миллиарда долларов за осуществленные поставки, "Газпром" должен украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. В пятницу, 2 марта, глава российской госкомпании Алексей Миллер объявил, что "Газпром" разрывает контракт с "Нафтогазом". Президент Украины Петр Порошенко в ответ заявил, что контракт не предусматривает расторжение в одностороннем порядке. В случае расторжения контракта украинский лидер пообещал обратиться в арбитраж за компенсацией ущерба.

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Економіка

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