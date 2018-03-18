Стало известно, какую надбавку к пенсии получат военные

Информацию озвучили представители Пенсионного фонда Украины.

Стало известно, какую надбавку к пенсии получат военные
В Пенсионном фонде в нынешнем году рассчитывают на 354 млрд гривен поступлений, а уровень выплат составит 346 млрд.

Разницу в восемь миллиардов гривен направят на перерасчет пенсий для военных пенсионеров, заявили в ПФУ.
В 2018-м военные пенсионеры получат прибавку в размеле 1,5 тысячи гривен.

"Составлены и переданы всем силовым структурам списки лиц, которым должна быть перечислена. Перерасчеты военных пенсий будут проведены автоматически, без обращений пенсионеров. Планируем в основном завершить этот процесс в апреле", – заявил глава правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный.

Напомним, ранее волонтер объяснил, почему повышение зарплат военным отложили до президентских выборов.

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Економіка

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