Украина предотвратила попытку РФ создать искусственный газовый кризис — "Нафтогаз"

"Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне ГТС.

"Для Европы риски исчезли. Мы сделали все возможное, чтобы искусственный кризис, который пыталась создать Россия, не произошел", — сказал Коболев в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, "Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы.

Напомним, "Газпром" принял решение с 1 марта прекратить поставки "Нафтогазу". 2 марта российский монополист объявил о разрыве всех газовых контрактов с Украиной. По словам руководителя "Газпрома" Алексея Миллера, компания расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину. 3 марта "Газпром" объявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом".

Ранее, 28 февраля, "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к "Газпрому", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 млрд долл. При этом в "Газпроме" заявили о несогласии с аргументацией Стокгольмского арбитража.