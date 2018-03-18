Рева рассказал, какие изменения готовит в пенсионное законодательство

Коэффициент заработка будет начисляться, если он будет большим.

Рева рассказал, какие изменения готовит в пенсионное законодательство
Министр социальной политики Андрей Рева отметил, что правительство готовит изменения в законодательство, согласно которым стаж для пенсии доначисляется автоматически, а коэффициент заработка по желанию.

"Люди работали, им назначили пенсию, и они дальше начали работать, потом уволившиеся приходят и им доначисляют стаж и коэффициент, который они заработали, добавляют к этому. Если у них заработная плата была меньше, чем до момента назначения пенсии, у них еще и падает коэффициент. И мы сейчас готовим законодательные изменения для того, чтобы определить, что стаж доначисляется автоматически, а коэффициент заработка по желанию. То есть, если у него больший коэффициент — он добавляется ", — пояснил Рева в эфире "112 Украина".

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Економіка

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