Рева рассказал, какие изменения готовит в пенсионное законодательство

Коэффициент заработка будет начисляться, если он будет большим.

"Люди работали, им назначили пенсию, и они дальше начали работать, потом уволившиеся приходят и им доначисляют стаж и коэффициент, который они заработали, добавляют к этому. Если у них заработная плата была меньше, чем до момента назначения пенсии, у них еще и падает коэффициент. И мы сейчас готовим законодательные изменения для того, чтобы определить, что стаж доначисляется автоматически, а коэффициент заработка по желанию. То есть, если у него больший коэффициент — он добавляется ", — пояснил Рева в эфире "112 Украина".

Ранее Рева рассказал, когда украинцам стоит ожидать повышение пенсионного возраста