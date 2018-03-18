Гройсман рассказал, на сколько Украина способна сократить потребление газа

Статистику и прогностические данные украинский премьер опубликовал на своей странице в Facebook.

Соответствующее сообщение на собственной странице в соцсети Facebook опубликовал премьер-министр страны Владимир Гройсман.

"Прогноз на 2022 – 13 млрд кубов. То есть Украина может уменьшить потребление еще на 5 млрд кубов", – написал он.

Кроме того, Гройсман поделился с подписчиками статистикой потребления газа за предыдущие годы.

"2014 год – 24 млрд кубов; 2017 год – 18 млрд кубов", – сказал он.

В целом, по данным Гройсман, за последние три года Украина смогла снизить потребление газа на 6 млрд кубов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина занимает второе место в Европе по запасам газа.