В Кабмине рассказали, сколько "теплых" кредитов выдали украинцам в 2017-м

Информацию озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В Кабмине рассказали, сколько "теплых" кредитов выдали украинцам в 2017-м
В минувшем году жителям Украины было выдано более 110 тысяч ссуд на 818 млн гривен - на закупку энергосберегающего оборудования.

Соответствующее сообщение на странице в социальной сети Facebook опубликовал премьер-министр Украины и глава Кабмина Владимир Гройсман.

"Благодаря правительственной программе "Теплые кредиты" в 2017 году выдали 110,9 тыс. ссуд. Государство компенсировало 818 млн грн на энергосберегающее оборудование. Люди и ОСМД установили металлопластиковые окна, счетчики, утеплили стены", - написал он.

В Кабмине рассказали, сколько "теплых" кредитов выдали украинцам в 2017-м

В частности, по данным Гройсмана, 106 тысяч кредитов были выданы на окна, счетчики и утепление. Еще 4,3 тысячи кредитов выделили на "негазовые" котлы.

Общая сумма истраченных на "теплые кредиты" денежных средств составила 2,32 млрд грн.

Напомним, ранее эксперт объяснил, как Украине стать энергетически независимой. 

 

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
44
Економіка

Схожі публікації

11-12-2017, 22:40
Гройсман спрогнозировал рост средней зарплаты украинцев в 2018-м
15-08-2017, 13:22
Госбанки возобновили выдачу "теплых кредитов"
2-08-2017, 22:11
Гройсман рассказал о нюансах вступившего в силу закона о счетчиках
12-07-2017, 19:11
Кабмин выделил 2,6 млрд грн на образование, медицину, ЖКХ и транспорт
14-06-2017, 20:44
Премьер-министр Украины анонсировал рост средней зарплаты
26-05-2017, 20:22
НАБУ получило аудитора от Кабмина
24-03-2017, 21:00
Украинцам неожиданно пообещали повышение пенсий
19-11-2016, 12:00
«Теплые» кредиты: спрос есть, денег нет
7-10-2016, 16:55
Гройсман заявил об огромном дефиците Пенсионного фонда

СТРІЧКА НОВИН

11.03.18
В Кабмине рассказали, сколько "теплых" кредитов выдали украинцам в 2017-м
11.03.18
Гройсман рассказал, на сколько Украина способна сократить потребление газа
11.03.18
Стало известно, сколько европейцы выделили на солнечные электростанции в Украине
11.03.18
Путину не дает покоя "госпереворот" в Украине. Обвинил США в трате миллиардов долларов
11.03.18
В британской полиции рассказали о сотнях свидетелей по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Скрипаля
11.03.18
Трамп поставил условие ЕС для отмены пошлин на сталь и алюминий
11.03.18
"Мишени Путина". Экс-шпион РФ назвал людей, от которых хочет избавиться Кремль
11.03.18
В КНР предупредили: торговая война между Китаем и США разрушит всю мировую экономику
11.03.18
В России заявили о проведении испытаний ракетного комплекса "Кинжал", видео
11.03.18
"Я виноват, мне жаль моих жертв". Обвиненного в изнасиловании восьми женщин актера нашли мертвым
11.03.18
В России на "умной" остановке несколько часов шло порно, видео
11.03.18
Украинский паспорт серьезно поднялся в рейтинге самых привлекательных в мире, инфографика
11.03.18
В Луцке мужчина застрелился после отказа жены идти за алкоголем
11.03.18
Крайне запущен, истощен. На Сумщине под дверью квартиры нашли маленького ребенка, фото и видео
11.03.18
В центре польского Перемышля атаковали офис Украинского народного дома, опубликованы фото
11.03.18
Скрипаль сдал Британии всю базу телефонов военной разведки России – СМИ
11.03.18
В Русской православной церкви дали оценку сексуальным домогательствам в России
11.03.18
Волкер назвал заявление Путина о новом вооружении предвыборной презентацией
11.03.18
Путин о Пескове: Мой пресс-секретарь иногда несет пургу
11.03.18
В МВД Британии рассказали о расследовании по делу экс-шпиона Скрипаля
11.03.18
Путин о применении химического оружия в Сирии: Скучно, девочки!
11.03.18
"Порошенко не мой президент". В центре Киева митингуют сотни сторонников Саакашвили, видео
11.03.18
Розенко: Термин "Малопольша" сравним с фразой "Крым был и будет российским"
11.03.18
Рабинович: В мировом рейтинге уровня жизни Украина наравне со странами 4-го мира
11.03.18
После возвращения Донбасса и Крыма подумаем о Кубани, Доне и Воронежской области — Ярош
11.03.18
Волкер объяснил, как Россия может приблизить к себе Украину
11.03.18
Порошенко назвал следующую амбицию Украины насчет НАТО
11.03.18
В НАТО официально не закреплен статус страны-аспиранта — Пристайко
11.03.18
Новини економіки - Єврокомісія підтримала виділення Україні макрофінансової допомоги в 1 млрд євро 112.ua
11.03.18
Новини світу - Німеччина вважає введення США мит на метали незаконним
11.03.18
Новини економіки - Прем'єр-міністр Польщі: "Північний потік-2" - це дуже небезпечний проект для цієї частини Європи
11.03.18
Новини світу - Німеччина і Франція відмовилися представити план поглиблення єврозони на саміті ЄС
11.03.18
Новини економіки - МВФ поки не готовий говорити про наступний транш для України
11.03.18
Новини економіки - Капітальні інвестиції в Україні за 2017 рік зросли на 21%, – Порошенко
11.03.18
Украинские производители увеличили объем экспорта кабельной продукции
11.03.18
В МВФ назвали условия для переговоров о новом транше для Украины
10.03.18
"Позорный поступок": украинские военные устроили внутренние разборки на Донбассе
10.03.18
Журналист объяснил, как Европа взращивает "монстра"
10.03.18
НАТО признало Украину страной-аспирантом
10.03.18
Puma анонсировала серию кроссовок с героями "Союзмультфильма"
10.03.18
РосСМИ узнали возможную причину крушения Ан-26 в Сирии
10.03.18
"Я бы тебе глаза выдавил". Боец АТО рассказал, как в Италии заплевал российского пропагандиста
10.03.18
Атака хакеров на МИД Германии. Похищены документы о переговорах с ЕС и Украиной — СМИ
10.03.18
Британия готовит бойкот ЧМ-2018 из-за отравления экс-полковника ГРУ — The Times
10.03.18
В Калифорнии неизвестный взял заложников в доме для ветеранов
10.03.18
Выполняли задания серийного убийцы: в Николаеве подростки изнасиловали и утопили гомосексуалиста
Всі новини
Наверх