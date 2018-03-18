"Вопрос – как забрать": "Нафтогаз" рассчитывает отсудить у РФ еще 8 млрд долларов

Слушание дела ожидается в конце мая 2018 года.

"Вопрос – как забрать": "Нафтогаз" рассчитывает отсудить у РФ еще 8 млрд долларов
Сумма иска Украины к Российской Федерации из-за захваченных в аннексированном Крыму активов выросла до млрд – если брать в расчет проценты.

"Уже в этом году можем выиграть до млрд. Иск о компенсации ущерба. Что возникнет при возврате этих активов – это отдельный вопрос. Ответчик – государство РФ. 5 млрд было без процентов, 8 млрд – с ожидаемыми процентами", – написал главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Вопрос – как забрать": "Нафтогаз" рассчитывает отсудить у РФ еще 8 млрд долларов

Как известно, в сентябре 2017 года "Нафтогаз" и шесть компаний, входящих в его группу, подали в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, иск с требованием к России возместить 5 млрд долларов убытков в связи с захватом активов в Крыму. Слушание дела ожидается в конце мая 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина начала арест активов российской компании "Газпром" за невыполнение вердикта Стокгольмского арбитража, а также нарушение монопольного законодательства Украины.

Ранее Порошенко спрогнозировал судьбу России после "газового спора". Свой прогноз президент Украины озвучил в интервью западным журналистам.

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Економіка

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