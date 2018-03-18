Для украинцев изменят валютные правила: президент подписал и направил в Раду новый закон

Процедура подписания состоялась непосредственно на встрече президента с представителям бизнес-сообщества.

Для украинцев изменят валютные правила: президент подписал и направил в Раду новый закон
Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 12 марта, подписал законопроект о валюте и направил его на рассмотрение депутатам Верховной Рады.

Процедура подписания состоялась во время встречи президента с представителями бизнес-сообщества.

Как сказал Порошенко, в этом законопроекте "разрешено все, что прямо не запрещено, и это меняет логику процессов".

"Хотите открывать валютные счета – пожалуйста, хотите инвестировать за границу – пожалуйста. Хотите быть свободным человеком в свободной стране – мы вводим эту уникальную возможность", – резюмировал он.

Однако, по мнению Порошенко, полная валютная либерализация никак не может случится одномоментно, поскольку наверняка потребуется синхронизировать ее с обеспечением финансовой стабильности.

Напомним, ранее сообщалось о планах Нацбанка по отмене обязательной продажи валютной выручки

 

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
37
Економіка

Схожі публікації

Вчора, 20:40
Порошенко предложил коммерсантами ввести налоговую амнистию
2-08-2017, 01:22
Порошенко ввел уголовную ответственность за жестокость к животным
1-08-2017, 14:33
В Украине контрактная армия скоро будет полностью укомплектована, - Порошенко
20-07-2017, 17:33
Порошенко рассказал, кто и дальше сможет получать субсидии
6-06-2017, 23:00
Порошенко подписал закон об украинизации телевидения
25-05-2017, 01:11
Порошенко пока не сможет подписать отмену «закона Савченко»
22-03-2017, 23:55
Порошенко внес в Раду неотложный законопроект
30-12-2016, 14:55
На Украине подписан закон о создании финансовой полиции
12-11-2016, 14:44
В Раду внесен законопроект о защите обманутых вкладчиков

СТРІЧКА НОВИН

12.03.18
Паралимпиада-2018: Украина получила еще две награды
12.03.18
Украинская теннисистка победила на турнире ITF во Франции
12.03.18
Неприятный сюрприз для Шевченко: форвард сборной Украины получил травму
12.03.18
Европейский Союз готов предоставить помощь жителям Донбасса
12.03.18
"Мне это противно": российский режиссер "отказался" ездить в Украину из-за Бандеры
12.03.18
"Будем кенгуру с бумерангом в *опе запускать": Украина собралась строить космодром в Австралии
12.03.18
"Есть вариант, что поднимут на 73%": как вырастет коммуналка из-за МВФ
12.03.18
Порошенко предложил коммерсантами ввести налоговую амнистию
12.03.18
Для украинцев изменят валютные правила: президент подписал и направил в Раду новый закон
12.03.18
"Вопрос – как забрать": "Нафтогаз" рассчитывает отсудить у РФ еще 8 млрд долларов
12.03.18
Савченко уехала за границу после вызова на допрос в СБУ
12.03.18
"Луценко что-то там тявкает": Вера Саченко прокомментировала "побег" сестры от СБУ
12.03.18
Представитель нацполиции начал стрельбу в поезде: стали известны детали
12.03.18
На Донбассе критическое количество снайперов, - Жебривский
12.03.18
Потери на Донбассе: вот что известно о погибшем
12.03.18
Политический заключенный Коломиец был переведен в штрафной изолятор
12.03.18
Задержание Рубана: появились новые подробности
12.03.18
Ситуация на Донбассе налаживается, - ОБСЕ
12.03.18
Американский беспилотник снова провел разведку на Донбассе - СМИ
12.03.18
Боевики ограничили поездки жителей из Луганска
12.03.18
В зоне АТО потери: погиб боец ВСУ, еще трое - ранены
12.03.18
Скончался актер Олег Табаков
12.03.18
В Украине начали притеснять сторонников РФ
12.03.18
Эксперт о получении Украиной статуса страны-аспиранта НАТО: ответ США на "путинские игрища"
12.03.18
Пророссийская литература и критика евроинтеграции. СБУ показала детальный доклад по делу Рубана
12.03.18
Порошенко не введет военное положение из-за задержания Рубана — Тука
12.03.18
Украина должна удвоить работу в сфере борьбы с коррупцией — Могерини
12.03.18
Порошенко о росте цен на электроэнергию: "Это обязательства Кабмина и Рады, не президента"
12.03.18
Украина начала охоту за судьями Конституционного суда РФ
12.03.18
Парубий узаконил решение Рады о непризнании выборов в Крыму
12.03.18
В Раде инициировали обращение к Европе с просьбой заблокировать "Северный поток-2"
12.03.18
Рабинович призвал Бойко не убивать животных в его владениях в Сухолучье
12.03.18
Порошенко объяснил, какие выводы из демарша "Газпрома" стоит сделать Евросоюзу и Украине
12.03.18
Крымские татары не будут участвовать в выборах оккупантов в Крыму — Чубаров
12.03.18
Украине для членства в НАТО необходимо завершить немало реформ - нардеп
12.03.18
Нардеп на Закарпатье "увидел псевдореспублику"
12.03.18
Могерини заверила: Евросоюз не признает российские "выборы" в Крыму
12.03.18
СМИ узнали о заразной болезни Тимошенко
12.03.18
В Раде призвали принять закон о государственном языке уже на этой неделе
12.03.18
ДТП с участием полицейского авто в Киеве: три копа получили тяжелые травмы
12.03.18
Фатальное совпадение. На Львовщине колесо от грузовика убило женщину на остановке
12.03.18
"Гнездо разврата": В Кривом Роге "накрыли" порностудию с "малолетними" моделями
12.03.18
На Харьковщине пограничники задержали грузинского криминального авторитета
12.03.18
В киевском ресторане из-за девушки случилась массовая драка: подробности
12.03.18
Изнасилование девочки на Закарпатье: задержаны пять человек
12.03.18
На Львовщине в квартире умерли два человека, дети попали в реанимацию
Всі новини
Наверх