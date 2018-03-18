Для украинцев изменят валютные правила: президент подписал и направил в Раду новый закон

Процедура подписания состоялась непосредственно на встрече президента с представителям бизнес-сообщества.

Процедура подписания состоялась во время встречи президента с представителями бизнес-сообщества.

Как сказал Порошенко, в этом законопроекте "разрешено все, что прямо не запрещено, и это меняет логику процессов".

"Хотите открывать валютные счета – пожалуйста, хотите инвестировать за границу – пожалуйста. Хотите быть свободным человеком в свободной стране – мы вводим эту уникальную возможность", – резюмировал он.

Однако, по мнению Порошенко, полная валютная либерализация никак не может случится одномоментно, поскольку наверняка потребуется синхронизировать ее с обеспечением финансовой стабильности.

Напомним, ранее сообщалось о планах Нацбанка по отмене обязательной продажи валютной выручки