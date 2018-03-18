Порошенко предложил коммерсантами ввести налоговую амнистию

Президент Украины считает, что всем гражданам Украины нужно предоставить возможность "заводить" деньги в страну.

Соответствующее заявление в понедельник, 12 марта, сделал президент Украины Петр Порошенко – во время встречи с коммерсантами.

"Я предлагаю еще раз вернуться к обсуждению так называемой нулевой декларации. Мы не можем говорить о том, что каждый украинец в чем-то виноват, нужно дать возможность каждому украинцу уплатить соответствующий налог, согласно закону, завести деньги в Украину, инвестировать их в украинскую экономику и чувствовать себя свободным гражданином свободной страны", - цитирует президента новостное агентство "Интерфакс-Украина".

Порошенко также предложил всем присутствующим на встрече принимать участие в разработке законопроекта о т.н. "нулевой декларации".

"Я его не буду подавать сейчас. Но если вы это поддерживаете, я предлагаю нашу совместную работу для того, чтобы защитить прежде всего малый и средний бизнес", - резюмировал он.

Напомним, ранее в Украине отложили введение налога на заграничные посылки.