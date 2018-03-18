"Будем кенгуру с бумерангом в *опе запускать": Украина собралась строить космодром в Австралии

Этот объект предлагается сделать основной пусковой площадкой Азии.

"Будем кенгуру с бумерангом в *опе запускать": Украина собралась строить космодром в Австралии
Государственное космическое агентство от лица Украины предложило построить возле авиабазы Кертин на северо-западе Австралии космодром. Причем это не первое предложение подобного плана: впервые подобное Украина предлагала федеральному и государственному правительствам Австралии еще в 2016 году.

"Этот объект может стать основной пусковой площадкой Азии, которая будет обслуживать коммерческие запуски для региональных партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия", – пишет The West Australian.


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У нашей страны "есть технические знания, производственная цепь и долгая история в сфере глобальных космических исследований" для реализации такого проекта, заверил посол Украины в Австралии Николай Кулинич.

"Это предложение вполне реалистично. Украина могла бы запускать ракеты уже завтра утром, если бы имела площадку. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если Австралия имеет землю для использования", – сказал посол.

Для создания космодрома украинской стороне необходимо арендовать 5-7 тысяч кв. км промышленной земли возле авиабазы.

Также понадобится поддержка Федерального и Государственного правительств Австралии при получении разрешений экологических служб и решении вопросов с правами на землю австралийских аборигенов и исследовании земель на их доступность. Стоит отметить, что только первичное исследование, по данным издания, обойдется в сумму порядка 0.

"Строительство стартовых площадок, ангаров и вспомогательных сооружений могло бы финансироваться за счет частных инвестиций, а также взносов соседей и союзников Австралии", – говорится в статье.

В соцсетях уже успели прокомментировать данную инициативу. В частности, люди пишут: "Будем кенгуру с бумерангом в *опе запускать. А хули, Маск машину с манекеном, мы кенгуру с бумерангом. Бл*дь, пора выходить к Раде. Алкашка заканчивается, бабка весь мозг вые*ла. Она, кстати, тоже себя может к космической отрасли причислить. У нее е*арь с Байконура был. Казах какой-то блудный. В общем, СУГС, бороздюки космических просторов!"

Также люди отмечают: "Австралия – це Украина!!! Авы думаете, откуда Большой Барьерный риф взялся и кто его нагреб, а? Когда яму под Черное море копали, то весь грунт как раз у Австралии и ссыпали. Австралия – это задворки Украины. Дрожи вата! СУГС!!!"

"Будем кенгуру с бумерангом в *опе запускать": Украина собралась строить космодром в Австралии

"Будем кенгуру с бумерангом в *опе запускать": Украина собралась строить космодром в Австралии

Ранее в соцсетях обсудили арест Владимира Рубана. В частности, отмечается, что "Порошенко готовится к "Великой Зраде". Также пользователи высказали мнение, что обвинения СБУ могут быть "приветом" от Петра Порошенко Владимиру Путину.

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Економіка

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