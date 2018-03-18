"Будем кенгуру с бумерангом в *опе запускать": Украина собралась строить космодром в Австралии

Этот объект предлагается сделать основной пусковой площадкой Азии.

"Этот объект может стать основной пусковой площадкой Азии, которая будет обслуживать коммерческие запуски для региональных партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия", – пишет The West Australian.

У нашей страны "есть технические знания, производственная цепь и долгая история в сфере глобальных космических исследований" для реализации такого проекта, заверил посол Украины в Австралии Николай Кулинич.

"Это предложение вполне реалистично. Украина могла бы запускать ракеты уже завтра утром, если бы имела площадку. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если Австралия имеет землю для использования", – сказал посол.

Для создания космодрома украинской стороне необходимо арендовать 5-7 тысяч кв. км промышленной земли возле авиабазы.

Также понадобится поддержка Федерального и Государственного правительств Австралии при получении разрешений экологических служб и решении вопросов с правами на землю австралийских аборигенов и исследовании земель на их доступность. Стоит отметить, что только первичное исследование, по данным издания, обойдется в сумму порядка 0.

"Строительство стартовых площадок, ангаров и вспомогательных сооружений могло бы финансироваться за счет частных инвестиций, а также взносов соседей и союзников Австралии", – говорится в статье.

В соцсетях уже успели прокомментировать данную инициативу. В частности, люди пишут: "Будем кенгуру с бумерангом в *опе запускать. А хули, Маск машину с манекеном, мы кенгуру с бумерангом. Бл*дь, пора выходить к Раде. Алкашка заканчивается, бабка весь мозг вые*ла. Она, кстати, тоже себя может к космической отрасли причислить. У нее е*арь с Байконура был. Казах какой-то блудный. В общем, СУГС, бороздюки космических просторов!"

Также люди отмечают: "Австралия – це Украина!!! Авы думаете, откуда Большой Барьерный риф взялся и кто его нагреб, а? Когда яму под Черное море копали, то весь грунт как раз у Австралии и ссыпали. Австралия – это задворки Украины. Дрожи вата! СУГС!!!"

Ранее в соцсетях обсудили арест Владимира Рубана. В частности, отмечается, что "Порошенко готовится к "Великой Зраде". Также пользователи высказали мнение, что обвинения СБУ могут быть "приветом" от Петра Порошенко Владимиру Путину.