Российские авиакомпании "налетали" в Крым на 5,44 млрд гривен штрафа

В перечне нарушителей в целом фигурируют более 40 компаний. 

Российские авиакомпании "налетали" в Крым на 5,44 млрд гривен штрафа
Украина выставила России счет на 5,4 млрд гривен за полеты российских авиакомпаний в аннексированный Крым.

В перечне нарушителей в целом фигурируют более 40 компаний. Так, среди авиакомпаний-штрафников оказались "Аэрофолот", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", "Нордавиа", "Саратовские авиалинии", "Ред вингс", "Ямал" и др.

Как отметили представители Госавиаслужбы, каждый полет в аннексированный Крым с нарушением порядка использования воздушного пространства Украины обходится российским авиаперевозчикам в 136 тысяч гривен штрафа, пишет УНИАН. Все эти факты фиксируются украинской стороной, общая сумма штрафов уже добралась до отметки 5,44 млрд гривен.

Чтобы взыскать эти средства Госавиаслужба сначала обратится в украинский суд. А уже наличие вердикта украинских судей даст возможность взыскать средства с российских авиаперевозчиков в международных судах.

Напомним, за период введения санкций против авиакомпаний, нарушивших воздушное пространство Украины (полеты в аннексированный Крым, – ред.), Государственная авиационная служба Украины применила к ним более 20 тыс. штрафов на общую сумму 2,72 млрд грн.

Ранее в России предлагали полностью восстановить авиасообщение с Украиной.  

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Економіка

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