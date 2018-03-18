Украинская радиостанция заплатила рекордный штраф за нарушение языковых квот: детали

Информацию предал огласке член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Украинская радиостанция заплатила рекордный штраф за нарушение языковых квот: детали
Украинская радиостанция "Пятница" выплатила самый крупный штраф с момента введения нормы о языковых квотах.

Соответствующие сообщение опубликовал член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в на своей странице в социальной сети Facebook.

"Радиостанция "ПЯТНИЦА" заплатила штраф в размере 327,8 тысячи гривен, который Национальный совет насчитал за нарушение квот по песням на украинском языке. Напоминаю, в промежутке с 07:00-14:00 доля песен, исполненных на государственном языке, составила 29% вместо определенных законом 30%", - говорится в тексте.

Костинский также отметил, что штраф за нарушение языковых квот в радиоэфире составляет 5% от суммы лицензионного сбора.

К слову, в минцувшем году Нацсовет оштрафовал 17 радиостанций, а общая сумма штрафов превысила 1 млн гривен.

Напомним, ранее в Украине потребовали запретить на радио песни Филиппа Киркорова и Стаса Михайлова.

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Економіка

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