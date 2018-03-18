Вице-премьер по соцполитике пояснил маленький размер пенсий украинцев

Павел Розенко отметил, что у государства не хватает средств для увеличения выплат пожилым людям.

Вице-премьер по соцполитике пояснил маленький размер пенсий украинцев
Пенсионный фонд Украины пребывает сейчас в таком финансовом состоянии, что увеличить пенсионные выплаты гражданам страны невозможно.

Даже те мизерные суммы, которые получают украинцы, для госоргана являются сейчас непосильной ношей. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам социальной политики Павел Розенко в ходе чата в "Главреде".

"Для того, чтобы выплачивать пенсии даже в тех мизерных суммах, которые сегодня получают украинцы, Пенсионному фонду не хватает около 130 миллиардов гривен, которыми мы ежегодно закрываем соответствующий пробел в бюджете Пенсионного фонда через государственный бюджет. Несмотря на это, мы все равно ищем возможности, как сделать жизнь наших сограждан лучше, и повышаем им пенсии", - отметил чиновник.

По словам Розенко, в октябре минувшего года 9 миллионов пенсионеров ощутили осовременивание пенсий. Надбавки получили не все, кто должен был. Однако на этом повышение выплат в министерстве прекращать не планируют.

"Пенсионная реформа будет продолжена, будут новые осовременивания пенсий, будут новые повышения пенсий. Как только будет появляться дополнительный ресурс Пенсионного фонда, мы сразу будем направлять его на повышение пенсий", - пообещал вице-премьер.

Напомним, ранее Розенко заявлял, что закон о госязыке парламент ратифицирует после завершения всех дискуссий на эту острую для украинского социума тему.

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Економіка

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