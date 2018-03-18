Порошенко внес в Раду "неотложный" законопроект о валюте

Порошенко внес в Раду законопроект об Антикоррупционном суде

Порошенко внес в Раду неотложный законопроект

Порошенко назвал неотложным законопроект о е-декларирование военных

Порошенко подал в Раду неотложный законопроект о гражданстве

В Раду внесен законопроект о лишении украинцев гражданства при наличии второго