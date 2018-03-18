Порошенко внес в Раду "неотложный" законопроект о валюте

Порошенко внес в Раду "неотложный" законопроект о валюте
Законопроект "О валюте" внесен в Верховную Раду и определен президентом Петром Порошенко как неотложный.

Соответствующий проект закона зарегистрирован на сайте парламента.

Его инициатор – Порошенко. Текст документа в настоящее время отсутствует.

Согласно информации сайта Верховной Рады, 17 марта этот законопроект определен президентом как неотложный.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство поддерживает разработанный Национальным банком и одобренный Национальным советом реформ при президенте проект закона "О валюте".

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НБУ 10 августа 2017 года обнародовал на официальном сайте для общественного обсуждения проект закона "О валюте", который призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране. скачать dle 10.2 КиноСвин


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Економіка

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