Владимир Гройсман озвучил амбициозный план правительства на 2018 год

Новые обещания: Владимир Гройсман заговорил о снижении цены на газ для украинцев

Владимир Гройсман анонсировал существенный рост доходов украинцев

Розенко сказал, когда средняя зарплата в Украине вырастет до 10 тысяч гривен

Гройсман спрогнозировал рост средней зарплаты украинцев в 2018-м

Премьер-министр Украины анонсировал рост средней зарплаты

Гройсман пообещал украинцам зарплаты в 10 тысяч

Владимир Гройсман порадовал украинцев хорошей новостью

Минимальную зарплату в Украине обещают повысить в два раза

Гройсман назвал новую минимальную зарплату