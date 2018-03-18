Владимир Гройсман озвучил амбициозный план правительства на 2018 год

Владимир Гройсман озвучил амбициозный план правительства на 2018 год
Глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман заявляет, что к концу текущего года средняя заработная плата в Украине должна составлять не менее десяти тысяч гривен.
По словам премьера, власти будут делать все необходимое, чтобы создавать условия для роста оплаты труда украинцев.
Господин Гройсман подчеркнул, что новые рабочие места и увеличение зарплаты остановит трудовую миграцию.
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Отметим, что ранее вице-премьер Павел Розенко заявил о том, в 2017 году в Украине на 40-50% произошел рост зарплат, прежде всего - в бюджетной сфере. скачать dle 10.2 КиноСвин


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Економіка

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