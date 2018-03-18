Украина резко сократила госдолг относительно ВВП
Об этом говорится в сообщении заместителя министра финансов Юрия Буцы в Facebook.
"Финальная статистика по ВВП за 2017 год показала, что рост ВВП превзошел большинство прогнозов и составил 2,5%. Имея финальную цифру ВВП, мы посчитали соотношение государственного и гарантированного долга к ВВП и видим, что первый раз с 2011 года этот процент уменьшился и начал приближаться к "безопасному" значению в 60%. Основная причина – низкий уровень дефицита бюджета и, как следствие, меньшая потребность в заимствованиях", – отметил Юрий Буца.
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Заместитель министра уточнил, что прямой долг сократился с 69,2% до 61,5% ВВП, а гарантированный – с 11,7% до 10,3% ВВП.
"Кстати, существенный рост соотношения долга к ВВП в 2014 году (с 39,9% до 69,4%, – "24") произошел в основном благодаря последовательной политике фанатов "доллара по 8", что привело к резкой девальвации, когда валютных резервов не хватило", – напомнил чиновник.
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