В Конгрессе США одобрили финансовую помощь Украине

Конгресс США одобрил увеличенную финансовую помощь Украине

В Конгрессе США согласовали сумму военной помощи Украине

США намерены выделить 200 миллионов на оборону Украины

В США хотят увеличить военное финансирование для Украины

США собираются увеличить финансовую помощь Украине на оборону

В Конгрессе США представили проект закона, предусматривающий помощь Украине в 2018 году в сумме более 410 млн долларов

США решили, сколько выделят на оборону Украине: названа сумма

В Белом доме сообщили, сколько денег для Украины предусмотрено в проекте бюджета США на 2018 год

В Конгрессе США одобрили военную помощь Украине на 150 миллионов — нардеп