В Конгрессе США одобрили финансовую помощь Украине
Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США.
Как сообщили в посольстве, размер финансовой помощи Украине на 2018 финансовый год увеличен по сравнению с прошлым годом. В частности, расходы на украинскую оборону увеличены на 50 млн до $200 млн.
Данные средства будут направлены на финансирование конкретных проектов: подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оборудования и услуг военного назначения, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка Вооруженных сил Украины.
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Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определена в сумме $420,700 млн, что на 10 млн превышает соответствующие расходы 2017 года.
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