В Конгрессе США одобрили финансовую помощь Украине

В Конгрессе США одобрили финансовую помощь Украине
Палата представителей Конгресса США одобрила закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, согласно которому Украине будет предоставлена помощь на сумму $620,7 млн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США.

Как сообщили в посольстве, размер финансовой помощи Украине на 2018 финансовый год увеличен по сравнению с прошлым годом. В частности, расходы на украинскую оборону увеличены на 50 млн до $200 млн.

Данные средства будут направлены на финансирование конкретных проектов: подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оборудования и услуг военного назначения, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка Вооруженных сил Украины.

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Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определена в сумме $420,700 млн, что на 10 млн превышает соответствующие расходы 2017 года. скачать dle 10.2 КиноСвин


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Економіка

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