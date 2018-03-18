"Антиукраинский угар". В РФ отреагировали на разрыв Украиной программы экономического сотрудничества

Украинское государство уничтожает доставшееся ему от СССР наследство в "передовых отраслях", считают в российском МИДе.

"Антиукраинский угар". В РФ отреагировали на разрыв Украиной программы экономического сотрудничества
Заместитель директора департамента информации и печати российского министерства иностранных дел Артем Кожин назвал разрыв Украиной программы экономического сотрудничества с РФ "победой над здравым смыслом".

Украина в "антиукраинском угаре" уничтожает доставшееся ей от СССР наследство в "передовых и высокотехнологических отраслях", рассказал чиновник на брифинге в Москве, пишет УНИАН со ссылкой на данные своего корреспондента.

"На днях украинскими властями было заявлено еще об одной победе над здравым смыслом. Сообщено о принятом Кабмином Украины решении прекратить действие программы экономического сотрудничества РФ и Украины", — отметил он.

По словам замдиректора, "налицо последовательная и упорная реализация киевским режимом своей стратегической цели — нанести максимальный ущерб собственной экономике".

Напомним, 21 марта Кабминистров на своем заседании без обсуждения разорвал программу экономического сотрудничества Украины с Россией на 2011-2020 годы. Узнать суть документа можно здесь.

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Економіка

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