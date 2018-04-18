Газ и вода – на 20%, свет – на 12,5%: МЭРТ расписал, как намерены повышать тарифы для украинцев

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"Минималка" за три года вырастет на 66,5%, а "коммуналка" совокупно на 192%.

Министерство экономразвития и торговли расписало, как будут каждый год дорожать жилищно-коммунальные тарифы в Украине –вплоть до 2021 года.

Разные виды услуг повысятся в цене от 10% на 22%.

В частности, по прогнозам Минэкономики, природный газ ближайшие три года будет дорожать на 20% – причем не всего, а каждый год.

Горячая вода и отопление в 2019 году подорожают на 10%, в 2020 году — на 11%, а в 2021 году — на 20%.

Электроэнергия станет дороже на 22,5% в следующем году, на 15% — в 2020 году и на 12,5% в 2021 году.

В то же время минимальная заработная плата до 2021 года вырастет до 6200 грн. В частности, ожидается, что в 2019 году "минималка" дойдет по отметки в 4600 грн, в 2020 году – до 5400 и в 2021 году – до 6200 грн.

То есть "минималка" вырастет на 66,5% за три года, а "коммуналка" совокупно на 192%.

Напомним, тарифы на свет населению пообещали снизить – но нескоро. Электричество в Украине подешевеет к 2038 году, заверили в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Ранее Минэкономики озвучило прогноз по курсу доллара.

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