До 34 грн/$: Минэкономики озвучило прогноз по курсу

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Рост ВВП Украины ожидается на 3,2% при среднегодовой инфляции 11,7%.

Минэкономразвития обнародовало официальный прогноз правительства по курсу доллара на 2018-2019 годы.

Согласно пессимистическому прогнозу, на конец текущего года курс доллара может составить 30 грн/$, а в конце следующего – 34 грн/$. Оптимистичный вариант предполагает показатель в 27 грн/$.

Средний курс к концу 2018 года – 29,15 грн/$, а к концу 2019-го – 30,42 грн/$. При этом самый оптимистичный прогноз – 28 грн/$, а пессимистический – 34 грн/$.

Прогноз разработали на основе данных МЭРТ, Министерства финансов, НБУ, государственных и частных исследовательских институтов, аналитических компаний.

Рост ВВП Украины в этом году, согласно оценкам экспертов, ожидается на 3,2% при среднегодовой инфляции 11,7% (на конец декабря – 9,7%).

Ранее эксперты заверили, что курс доллара в апреле останется на уже привычном для украинцев уровне. А начиная с мая курс ожидается на уровне 26-26,5 грн/$ и даже на некоторое время может опуститься ниже 26 грн/$. В среднем к концу года прогнозируется выход на курс, заложенный в бюджете.

Напомним, экономист рассказал, из-за чего на самом деле обваливается курс гривны. Оказалось, что на курс не влияют ни транши МВФ, ни внешние долги Украины