Bloomberg назвал Украину одной из самых дорогих стран мира по доступности "порочных" товаров

Лидером рейтинга стал Люксембург.

Bloomberg назвал Украину одной из самых дорогих стран мира по доступности "порочных" товаров
Bloomberg оценил доступность табака, алкоголя и наркотиков в разных странах, сравнив их цены с уровнем средних недельных зарплат местных жителей. Украину издание оценило как одну из самых дорогих стран в этом плане.

Для среднестатистического украинца "корзина порочных продуктов" обойдется почти в 13 средних недельных зарплат.

Первое место по более высоким ценам занимают Пакистан, Непал и Буркина-Фасо, пишет НВ Бизнес со ссылкой на Bloomberg.

Самими доступными для среднестатистического работника "порочные" товары оказались в Люксембурге – 206 долларов или менее 10% от средней недельной зарплаты в размере 2071 доллара для покупки условной "корзины порочных товаров". В Швейцарии корзина стоит 258 долларов (16% средней зарплаты), во Франции — 137 долларов, но это составляет уже 18% от средней зарплаты за неделю. В пятерку стран по доступности также входят Багамские острова и Исландия.

В США те же товары будут стоить 617 долларов или 54% недельной зарплаты. При этом страна опустилась в рейтинге доступности за год на 38 с 17 места.

В России те же товары за год стали доступнее – почти 375 долларов, и эта сумма почти вдвое (на 190%) превышает средний недельный доход.

Напомним, Украина опустилась в двадцатку самых несчастных стран мира. Соседями Украины в рейтинге стали африканские страны Судан и Того.

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Економіка

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