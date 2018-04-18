Нацбанк ощутимо повысил курс гривни к евро и доллару

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,5270 грн.

Американская валюта подешевела на 20 копеек, а европейская — на 28, свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни на 6 апреля:

100 долларов — 2606,6537 грн (5 апреля — 2626,3057);

100 евро — 3195,7574 грн (3224,0529);

10 рублей — 4,5270 грн (4,5466).

Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил, что руководство страны проводит линию на девальвацию (обесценение) гривни относительно иностранных валют для того, чтобы помочь обогащаться олигархам.