"Безмерные деньги". Советник Порошенко назвал цену восстановления Донбасса

Для возобновления на части востока нашей страны полноценной довоенной жизни нужно более десяти лет, полагает Пасхавер.

Нужно восстанавливать не только инфраструктуру и предприятия, а весь социальный спектр жизни людей, а это "безмерные деньги", рассказал эксперт "Обозревателю".

По мнению собеседника, для возобновления на территории полноценной довоенной жизни нужно более десяти лет, есть несколько путей, которые "не напрягают 100% бюджет страны".

"В частности, это может быть особой зоной, как делали китайцы в свое время. То есть мы бы подготовили Донбасс для того, чтобы туда могли входить капиталовложения, сняли бы налоги и так далее. Кроме того, я не сомневаюсь, что западные страны нам помогут это сделать", — заявил Пасхавер.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш говорил, что затраты на разминирование всего Донбасса могут превысить 800 миллионов долларов.