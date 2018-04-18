Стало известно, сколько украинцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги

Информацию опубликовали представители Госстата.

Стало известно, сколько украинцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги
Жители Украины накопили серьезные долги за услуги ЖКХ - 16,4 млрд гривен за поставки газа и 14,4 млрд гривен за отопление и горячую воду.

Соответствующее сообщение в четверг, 5 апреля, опубликовал представители Госстата.

Согласно обнародованным ведомством данным, общая задолженность населения Украины по оплате ЖКХ по состоянию на конец февраля 2018-го составила 40,6 млрд гривен.

"К концу февраля 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,4 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 14,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 3,8 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 1,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,4 млрд грн, за поставку электрической энергии - 3,8 млрд грн", - заявили представители "Госстата".

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцев будут штрафовать за просроченную оплату услуг ЖКХ.

 

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Економіка

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