"Нафтогаз" отреагировал на приостановку решения Стокгольмского арбитража

НАК в ближайшее время подаст суду свои контрагрументы.

"Нафтогаз" отреагировал на приостановку решения Стокгольмского арбитража
НАК "Нафтогаз Украины" надеется на отмену Апелляционным судом округа Свеа (Швеция) приказа о приостановке решения Стокгольмского арбитража после подачи своих контраргументов.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-служба компании.

"Решение суда было принято судом без вызова "Нафтогаза" и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены "Нафтогазом", если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства "Газпрома" и рассмотрении судом этого вопроса. Решение является временным. Компания в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контрагрументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении", - отметили в НАК.

В четверг, 14 июня, в ПАО "Газпром" заявили, что компания добилась приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом". В компании утверждают, что это лишает оснований арест активов российского газового монополиста за рубежом.

"Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража (...) Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", - сообщили в компании. При этом в соответствии с законом Швеции "Об арбитраже" приказ апелляционного суда не может быть обжалован.

5 июня, В НАК "Нафтогаз" заявили, что суд арестовал активы ПАО "Газпром" в Нидерландах для выплаты украинской компании $ 2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

7 июня "Газпром" подал ходатайство в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.

В "Газпроме" заявили, что компания не станет выплачивать $ 2,56 млрд "Нафтогазу", поскольку нет уверенности, что Киев их вернет, если решение Стокгольма удастся оспорить.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию в 4,63 млрд по контракту на транзит газа - с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы штраф должен был составить $ 2,56 млрд.

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Економіка

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