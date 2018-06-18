"Газпром" добился приостановки решения Стокгольма по спору с "Нафтогазом"

Российский газовый монополист намерен обжаловать действия судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах.

"Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража (...) Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", - передает ТАСС сообщение компании.

5 июня, В НАК "Нафтогаз" заявили, что суд арестовал активы ПАО "Газпром" в Нидерландах для выплаты украинской компании $ 2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

6 июня, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что действия НАК "Нафтогаз Украины" по аресту активов ПАО "Газпром" в Нидерландах могут негативно отразиться на отношениях с Киевом по транзиту и поставкам газа. "Те меры, которые сегодня предпринимают украинские коллеги по взысканию задолженности, они не приводят к положительному решению этого вопроса с точки зрения дальнейшего взаимодействия и обсуждения на будущее ситуации, связанной с поставками газа в Украину, с транзитом и так далее. Поэтому мы считаем, что для дальнейших партнерских отношений нехороший эффект наносят такие действия", - сказал Новак.

В "Газпроме" заявили, что компания не станет выплачивать $ 2,56 млрд "Нафтогазу", поскольку нет уверенности, что Киев их вернет, если решение Стокгольма удастся оспорить.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию в 4,63 млрд по контракту на транзит газа - с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы штраф должен был составить $ 2,56 млрд.

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