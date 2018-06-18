"Газпром" добился приостановки решения Стокгольма по спору с "Нафтогазом"

Российский газовый монополист намерен обжаловать действия судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах.

"Газпром" добился приостановки решения Стокгольма по спору с "Нафтогазом"
В "Газпроме" заявили, что компания добилась приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогаз Украины". В компании утверждают, что это лишает оснований арест активов российского газового монополиста за рубежом.

"Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража (...) Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", - передает ТАСС сообщение компании.

5 июня, В НАК "Нафтогаз" заявили, что суд арестовал активы ПАО "Газпром" в Нидерландах для выплаты украинской компании $ 2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

6 июня, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что действия НАК "Нафтогаз Украины" по аресту активов ПАО "Газпром" в Нидерландах могут негативно отразиться на отношениях с Киевом по транзиту и поставкам газа. "Те меры, которые сегодня предпринимают украинские коллеги по взысканию задолженности, они не приводят к положительному решению этого вопроса с точки зрения дальнейшего взаимодействия и обсуждения на будущее ситуации, связанной с поставками газа в Украину, с транзитом и так далее. Поэтому мы считаем, что для дальнейших партнерских отношений нехороший эффект наносят такие действия", - сказал Новак.

В "Газпроме" заявили, что компания не станет выплачивать $ 2,56 млрд "Нафтогазу", поскольку нет уверенности, что Киев их вернет, если решение Стокгольма удастся оспорить.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию в 4,63 млрд по контракту на транзит газа - с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы штраф должен был составить $ 2,56 млрд.

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Економіка

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