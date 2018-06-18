Украина стала закупать в России больше товаров - Госстат

В ведомстве дали информации за первые четыре месяца 2018-го.

Украина стала закупать в России больше товаров - Госстат
В нынешнем году за период с января по апрель экспорт украинских товаров в РФ снизился до ,2 млрд (–6,4% по сравнению с таким же периодом минувшего года), в то время импорт российских товаров  возрос на 31% – до ,6 млрд.

Соответствующие данные Госслужбы статистики в пятницу, 15 июня, приводит новостное агентство "Интерфакс-Украина". Согласно обнародованным данным, в конечном итоге негативное сальдо торговли товарами с РФ достигло за четыре месяца нынешнего года ,4 млрд – в два раза хуже показателя за аналогичный период минувшего года.

За апрель негативное сальдо выросло на 8,7 млн (в апреле минувшего года – на 1,2 млн).

По мнению Госстата, такое положение вещей связано с тем, что экспорт украинских товаров в РФ в апреле снизился к апрелю 2017-го на 2,2% – до 4,2 млн, в то время как импорт вырос сразу на 38,9% – до 2,9 млн.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США украинца осудили за экспорт технологий в РФ.

 

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Економіка

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