В Украине формируется новая интеллектуальная элита – Шкиль

Каждый украинец может достичь успеха, если у него есть цель, считает бизнесмен.

В Украине формируется новая интеллектуальная элита – Шкиль
В Украине постепенно формируется новая интеллектуальная элита, которая честно строит успешный бизнес и развивает нашу страну. В интервью "Буквам" предприниматель Максим Шкиль рассказал свою историю успеха, утверждая, что в Украине можно из грузчика дорасти до владельца нескольких крупных компаний. 

Бизнесмен рассказал, что свои первые средства начал зарабатывать, еще учась в школе. Он ездил в Польшу, покупал мобильные телефоны и пейджеры, которые потом реализовывал на рынке во Львове.

"Мой первый успех – это покупка мобильного телефона за самостоятельно заработанные деньги. Звонки тогда были очень дорогие, поэтому пользовался я им не часто, - рассказывает Максим Шкиль.

Следующим своим серьезным шагом к успеху Максим Шкиль считает работу на небольшом производстве минеральной воды своего отца, которое строилось собственными силами на протяжении 20 лет. Когда шло строительство, он работал подсобником, потом грузчиком в ночную смену.

Следующий этап – работа торговым представителем-экспедитором, которая включала в себя и разнос воды по торговым точкам.

"Отец увидел моё желание развивать семейный бизнес и повысил меня в должности – предложил заняться продажами продукции. Я тогда учился на третьем курсе университета", - вспоминает предприниматель.

На тот момент объем продаж составлял всего 300 тысяч бутылок минеральной воды в месяц. Торговая марка была представлена только во Львове.

Со временем бренд завоевал популярность по всей Западной Украине, и отец доверил сыну управление всеми продажами. Уже через три года работы завод увеличил продажи до 7 миллионов бутылок минеральной воды в месяц. Была кардинально изменена система продаж, с учетом особенностей того или иного региона. Создавались команды сильнейших торговых представителей. В результате, семейный бизнес вырвался в лидеры по приросту продаж, рассказывает Шкиль.

"Я работал грузчиком, разносил бутыли с водой, был подсобным рабочим. И я благодарен за этот опыт. Все люди, которые только стают на ноги, должны знать: не важно, какую должность вы занимаете сейчас. Главное иметь цель и идти к ней. Не боятся и не останавливаться!", - резюмировал он.

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Економіка

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