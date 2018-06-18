МВФ не сможет принудить нашу коррумпированую власть добровольно "отрезать себе яйца"

МВФ не сможет принудить нашу коррумпированую власть добровольно "отрезать себе яйца"
Андрей Головачев

Впереди в отношениях между Украиной и Фондом - вскрытие нарыва.

МВФ не сможет принудить нашу коррумпированую власть добровольно "отрезать себе яйца"
Итак, спустя почти две недели после принятия ВР закона об АКС, пришла, наконец, реакция МВФ, которую ждали: кто со страхом, кто с надеждой, кто со злорадством. Общее резюме: компромисс, который предложила украинская власть, Запад категорически не принял. Однако жесткий по существу ответ был блестящим по своей форме и является великолепным дипломатическим образчиком того, как надо обращаться с коррумпированными правительствами, которых надо принуждать к реформам.

В первой части своего ответа МВФ горячо похвалил Президента и ВР за принятие закона об АКС, за приверженность курсу реформ и т.п. Затем, как бы вскользь, упоминается, что в Закон надо внести еще некоторые поправки, касающиеся апелляции в судах общей юрисдикции.

Запад закусил удила и не намерен отступать. Кредитование будет возобновлено, только если МВФ получит ту версию закона об АКС, которая полностью передает в руки Запада всю антикоррупционную вертикаль: от следствия до тюрьмы с конфискацией.

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Столь долгое и для кого-то просто мучительное молчание МВФ в такой, казалось бы, очевидной ситуации, объясняется тем, что Запад взвешивал последствия своего отказа. А подумать было над чем. По существу Запад принял решение приостановить кредитование Украины пока не пройдут выборы и не смениться власть, т.е. на 1.5-2 года!

Откуда такой вывод? Дело в том, что еще ранее в ответ на критику ЕС, что Закон об АКС имеет лазейки, Порошенко ответил, что готов подписать необходимые изменений, которые требует Запад... но только если ВР, - как полностью независимый законодательный орган, на который Президент не имеет по Конституции никакого влияния,-- проголосует за них. Тот, кто разбирается в наших играх, понимает, что Порошенко провел красную черту, за которую он не переступит. Или Запад соглашается на принятую версию Закона об АКС или власть пойдет на разрыв отношений с МВФ. Запад не принял.

То , что МВФ не сможет принудить нашу коррумпированую власть добровольно и без наркоза отрезать себе яйца, я писал неоднократно. Рассчитывать на это было бы наивно. Но вопрос сейчас в другом: а что дальше? На что рассчитывают обе стороны?

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В стране в ближайшее время разразиться глубокий политический кризис, связанный с приближающимся дефолтом. Очевидно, Луценко станет премьером. Каждая из сторон- и Запад и власть- надеются выйти из этого кризиса в лучшей для себя позиции, чем сейчас. Запад надеется , что в результате кризиса к власти в Украине гарантированно и, возможно, досрочно придут силы, настроенные на реальные реформы. Порошенко и Ко надеются резко поднять градус напряженности и довести ситуацию до такого уровня хаоса , когда ни о каких выборах в этих условиях нельзя будет и думать. Цель такой агрессивной стратегии стандартна : обменять свой уход из власти на гарантии не преследования со стороны новой власти, которую сформирует Запад, когда вмешается в процесс , чтобы предотвратить деградацию. Кстати, остановка Днепроазота и вчерашний перфоманс под ВР- это , похоже, уже начало реализации этого сценария.

Другими словами, обе стороны явно идут на стратегию вскрытия нарыва. Но если обе стороны этого хотят, то значит так и будет.

Андрей Головачев, политический эксперт

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Економіка

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