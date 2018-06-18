Шансы Украины выполнить план по приватизации в 2018 году ничтожно малы – Игорь Мазепа

По мнению генерального директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы шансы, что в этом году Украина выполнит планы по приватизации объектов государственной собственности, предусмотренные Государственным бюджетом 2018 года, очень малы.

Мазепа отметил, что скепсис по отношению к планам по приватизации усиливается еще и грядущим предвыборным периодом, когда каждое непопулярное решение может стоить потери голосов.

"В лучшем случае, если состоится "малая" приватизация то цифры будут уровня около 100 млн грн", - резюмировал Игорь Мазепа.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины издал 22 приказа о принятии решений о приватизации по объектам из перечня объектов большой приватизации.

В перечень приватизации на 2018 год вошли ПАО "Центрэнерго", ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, ОАО "Объединенная горно-химическая компания", угольная компания "Краснолиманская", "Азовмаш", "Турбоатом", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, "Украгролизинг", ОАО "Аграрный фонд" и Государственная продовольственно-зерновая корпорация.

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