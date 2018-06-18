Копить мили с Air France и KLM стало еще удобней

Чем больше набрано миль, тем больше возможностей для экономии на следующих авиаперелетах.

Многие авиаперевозчики мира предлагают своим пассажирам возможность накапливать мили и, таким образом, экономить на перелетах. В Air France и KLM решили сделать еще один шаг навстречу своим постоянным клиентам, улучшив действующую программу лояльности Flying Blue. Она стала более простой и удобной, а преимуществ еще больше!

Теперь мили можно накапливать не только за билеты Air France, KLM, JOON, HOP! и авиакомпаний-партнеров по альянсу SkyTeam, но и за приобретение дополнительных услуг (только на собственных рейсах авиакомпаний). Мили будут начислены, если пассажир приобрел опцию по выбору более удобного места, повысил класс обслуживания, заплатил за дополнительный багаж или меню A la Carte.

Рассчитать мили очень просто. Каждый участник программы получает статус в зависимости от того, как часто он пользуется услугами авиакомпанийAir France, KLM и партнеров. Статусов всего 4 – Explorer, Silver, Gold и Platinum. Один евро, потраченный на покупку билета или услуг превращается в 4 мили для участника уровня Explorer, 6 миль – для Silver, 7 миль – для Gold и 8 миль – для Platinum.

Статус в программе Flying Blue определяется баллами Experience Points или XP, их участник накапливают наряду с милями. Количество XP зависит от дальности перелета и класса обслуживания. К примеру, чтобы перейти с уровня Explorer на Silver необходимо 100 XP, с Silver на Gold – 180 XP, с Gold на Platinum – 300 XP.

Чем выше статус, тем больше преимуществ! И даже только вступившие в программу участники начального уровня Explorer сразу получают скидку до 10 евро на первое место багажа и 10% на опции по выбору места. А самый высокий статус Platinum дает участнику бесплатный доступ в залы ожидания SkyTeam по всему миру плюс возможность пригласить одного гостя, услуги SkyPriority, повышенную норму багажа и многое другое.

Важный и приятный момент: переход на новый уровень привязан к индивидуальным накоплениям, а не календарному году, то есть, как только пассажир накапливает достаточно XP для перехода на следующий уровень, его статус повышается сразу. А остаток ХР, заработанный сверх установленного порога, остается на счету.

Чем больше набрано миль, тем больше возможностей для экономии на следующих авиаперелетах. Скажем, мили можно потратить на покупку билета без ограничений по классам бронирования и датам на рейсах Air France, KLM, JOON, HOP!, Transavia. А если миль окажется недостаточно, то можно доплатить до 25% стоимости наградного билета благодаря Miles & Cash.

Распорядиться милями можно и по-другому, использовав их для "оплаты" дополнительных опций – багаж, повышение класса обслуживания, проживание в отеле, аренду автомобиля, благотворительность и других продуктов и услуг партнеров Flying Blue.

Источник: flyingblue.com

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