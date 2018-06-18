Игорь Мазепа: Сотрудничество с ЕБРР - лакмусовая бумажка для крупных зарубежных инвесторов

Инвесторам нужны прозрачные и понятные условия конкурса, считает эксперт.

Игорь Мазепа: Сотрудничество с ЕБРР - лакмусовая бумажка для крупных зарубежных инвесторов
Генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа рассказал, что от результатов сотрудничества с крупнейшими международными финансовыми институтами, такими как ЕБРР, зависит, будут ли доверять Украине крупные частные иностранные инвесторы.

"Частным инвесторам важно ориентироваться на присутствие в стране признанных международных игроков, таких, как ЕБРР. Сам факт того, что ЕБРР инвестирует миллиарды в Украине, для них хороший знак. А кроме денег он еще и приносит лучшие западные практики корпоративного управления, социальную ответственность и все новые положительные тенденции, которые есть в современном мире", - рассказал Мазепа.

Он также добавил, что для того, чтобы инвесторы вновь пришли в Украину и начали вкладывать деньги, в том числе, и в проекты по приватизации нужно организовать понятный, открытый и прозрачный конкурс.

"Сюда придут крупнейшие мировые игроки: на Турбоатом и Электротяжмаш на Зарю и Центрэнерго. И не за копейки, точно. Я думаю, за эти активы будет очень серьезная конкуренция. И цена будет вполне адекватной", - считает Мазепа.

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Економіка

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