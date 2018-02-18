В компании Twitter придумали, как противостоять российским ботам
Компания Twitter заявила, что она продолжает выявлять «подозрительное поведение учетных записей». По данным соцсети, сейчас они запрашивают у пользователя подтверждение его номера телефона, чтобы убедиться, «что за учетной записью стоит человек». Пока пользователь не подтвердит свой номер, на его аккаунт никто не сможет подписаться.
Такие нововведения Twitter связаны с обвинениями компании в рамках расследования вмешательства России в выборы США. Специальный прокурор Роберт Мюллер включил соцсеть вместе с Google и Facebook в список диджитал-компаний, ставших платформами для реализации сложной и незаконной пропагандистской операции, которую проводила так называемая «ферма троллей» в Санкт-Петербурге.
В ответ на критику Twitter сделал несколько шагов по улучшению своей безопасности, отсеяв более 50 тысяч аккаунтов, которые, как он идентифицировал, связаны с Россией, и известил около 700 тысяч пользователей об их взаимодействии с этими учетными записями.
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О том, что «фабрика троллей» по-прежнему ведет свою деятельность, стало известно в начале этого года, когда агентство Bloomberg сообщило о том, что «русские боты» около полумиллиона раз репостнули твиты президента Дональда Трампа.
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