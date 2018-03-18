Смелый ход: компания Lexus начинает “наступление” на молодежную аудиторию (ФОТО)

Смелый ход: компания Lexus начинает “наступление” на молодежную аудиторию (ФОТО)
Сегмент компактных кроссоверов обрел еще одного игрока - Lexus в Женеве представил серийный экземпляр кроссовера UX. Несмотря на то, что он обладает не настолько яркой внешностью, как одноименный концепт, которого мы видели в 2016 году в Париже, у серийной версии есть все необходимое, чтобы выделиться в этом достаточно плотном сегменте.

Большие задние фонари, перешедшие практически без изменений с концепта, играют немалую роль в формировании цельного дизайна и содержат 120 светодиодов. Новые 17 и 18 дюймовые колесные диски, созданные специально для этой модели не играют не только эстетическую роль, но и улучшают аэродинамику кроссовера.

Lexus UX - это больше, чем дизайн. Lexus с гордостью заявляет, что новая модель имеет радиус разворота 10,3 метра и является первым автомобилем марки, собранным на новой платформе GA-C. Именно благодаря новой платформе у UX низкий центр тяжести, который позволяет более активно проходить повороты. Размеры UX составляют почти 4,5 метра в длину, а колесная база - 2,63 метра.

Интерьер, возможно, не оправдает ожидания поклонников авангарда, но для сегмента компактных кроссоверов он очень даже свеж. Lexus говорит, что салон создавался под влиянием японских традиций и в некоторых вариантах исполнения кожаная отделка выполнена в технике японского стеганного одеяла, которая использовалась для пошива униформы для боевых искусств дзюдо и кендо.

Салон объединяет в себе прошлое и высокотехнологичное будущее. Например, диффузоры вентиляции подсвечиваются светодиодами, с использованием недавно разработанной беспроводной системы, в которой питание потребителей обеспечивается электромагнитным резонансом между двумя катушками, вибрирующими на одной частоте.

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Что до силовых агрегатов, то Lexus UX 200 будет оснащаться новым 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, мощностью 168 л.с. и новым вариатором CVT. Lexus UX 250h получит не только гибридный силовой агрегат, мощностью в 176 л.с., но и полный привод за счет интеграции электрического двигателя сзади. Каждый раз, когда датчики обнаружат потерю сцепления задних колес, 80% крутящего момента автоматически перекинутся на них на скорости до 70 км/ч.

Производство Lexus UX начнется осенью этого года, а глобальные продажи начнутся в конце года. По задумке производителя, новинка будет пользоваться спросом у молодежной аудитории.
Смелый ход: компания Lexus начинает “наступление” на молодежную аудиторию (ФОТО)

Смелый ход: компания Lexus начинает “наступление” на молодежную аудиторию (ФОТО)

Смелый ход: компания Lexus начинает “наступление” на молодежную аудиторию (ФОТО)

Смелый ход: компания Lexus начинает “наступление” на молодежную аудиторию (ФОТО)
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